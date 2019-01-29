Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил о завершении профессиональной карьеры шахматиста. Об этом сообщает пресс-служба шахматного супертурнира Tata Steel Chess.

"Решение о завершении карьеры я принял ещё несколько месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хочу объявить об этом официально. Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за всё, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать всё со своей стороны, будучи полностью вовлечённым в своё дело", - цитирует Крамника официальный сайт соревнований.

41-летний Крамник стал многократным чемпионом мира, впервые выиграв мировое первенство в 2000 году.

Видео: youtube.com/chess in kino

Как сообщала "Страна", женская сборная Украины выиграла серебро на Всемирной шахматной олимпиаде.

Отметим, что бывшая украинка выиграла чемпионат мира по блиц-шахматам.