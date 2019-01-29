Во вторник, 29 января, в Киеве вспыхнул троллейбус. Инцидент произошел на остановке Караваевы дачи в Соломенском районе столицы. Об этом сообщается на странице "Вартовi Еспресо" в соцсети.

"На остановке Караваевы дачи загорелся троллейбус. Водитель все быстро уладил", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что возгорание произошло в токоприемнике троллейбуса. Водитель с огнетушителем залез на крышу транспортного средства, но увидев скромные масштабы пожара, не стал применять огнетушитель. Мужчина собрал с крыши троллейбуса несколько пригоршней снега и потушил им огонь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве полиция и прохожие тушили авто, которое загорелось через два часа после покупки.

Также мы сообщали, что в Киеве на Печерске сгорел элитный внедорожник.