Пользователи сервисов Google по всему миру сообщили о многочисленных сбоях в их работе. Проблемы возникают при использовании поисковика и почтового сервиса Gmail.

Об этом сообщается на специализированном сайте Downdetector. Он собирает данные о работоспособности различных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, ряду пользователей до сих пор недоступны сервисы Google+, календарь, диск, документы, класс, таблицы, презентации. Сотрудники компании предполагают, что проблемы будут устранены для всех юзеров в ближайшее время.

Ранее интернет-евангелист Google Винтон Серф (Vinton Cerf) назвал устройства интернета вещей основной опасностью для сети. По его мнению, такие гаджеты плохо защищены и могут поставить под угрозу всю международную структуру.

Как сообщала "Страна", Facebook дал пользователям закрывающегося приложения время, чтобы они сохранили фото.

Напомним, что в пятницу часть сайтов в Украине может перестать работать из-за масштабного обновления серверов.