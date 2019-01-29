На форуме "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого действующий президент Петр Порошенко заявил, что он баллотируется на второй срок, показали видеосообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Сам Кличко отсутствует в столице и на форуме из-за травмы спины. Его госпитализировали в Австрии 28 января.

"Мы должны осуществить те изменения, которые начали. Украина ни в коем случае не должна свернуть с европейского направления развития. Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона "Про столицу" и сможет дать возможность реального самоуправления не только городу Киеву, но и каждому городу и селу. Сильные города - сильная Украина", - сказал в видеообращении Виталий Кличко.

@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 29 января 2019 г.

Напомним, журналистов "Страны" не пустили на форум Порошенко, во время которого он объявил о походе на выборы. Однако мы все равно ведем онлайн-трансляцию мероприятия, которое в интернете уже успели окрестить "Петя-пати".

Также мы сообщили, что Петр Порошенко объявил о своем самовыдвижении в президенты в мятом пиджаке. Действующий президент не пошел на выборы от БПП, так как рейтинги партии еще меньше, чем его собственные.