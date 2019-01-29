Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил сегодня на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в поддержку Петра Порошенко, который объявил о своем походе в президенты в мятом пиджаке.

Несмотря на то, что закон запрещает Луценко в его должности агитировать за кандидата в президенты, свою речь он посвятил достижениям главы государства. "Украина, в отличие от Северного Мордора, имеет право на свободные демократические выборы, где закон один для всех. И каждый член любой команды, кто попробует одержать победу незаконным способом, будет отвечать не после неизбежной революции, а сразу после совершения преступления. Но главная причина, по которой я здесь, это то, что я люблю свою Украину. И никогда не отворачивался от битвы за нее. Ни во времена акции "Украина без Кучмы", ни во время Оранжевой революции, ни 2,5 года политического заключения. Ни в самые сложные времена Революции Достоинства. Я никогда не боялся взять ответственность за себя и свою страну...", - отметил он.

Генпрокурор также коснулся важной для украинцев темы подорожания тарифов. Впрочем, проблемы в запредельно высокой цене на газ Юрий Луценко не заметил. Наоборот, он считает дешевый газ угрозой.

"Тем, кто сегодня хочет газ наполовину дешевле, мясо вдвое дешевле, дешевые автомобили вообще без таможни, хочу напомнить - в своем государстве будет достаток. Без государства дешевая колбаса и газ - путь в очередную Сибирь. Знаю то, что лучший инструмент дьявола - легковерные украинцы, которые смотрят телевизор. Но даже дьявол берет расписку за проданную душу, подписанную кровью того, кто продает душу... Многие кандидаты в президенты хотят подписаться кровью парней и девушек, которые погибают на фронтах... Каждый украинец сам выберет того, за кого голосовать. Я прошу только об одном. Помня цену предательства, голосовать за того, кто сохранит украинское государство, его вооруженные силы и курс на ЕС", - заявил Юрий Луценко.

Как сообщала "Страна", супруга Луценко Ирина пришла на самовыдвижение Порошенко с сумкой за $3295.

Напомним, на съезде Петра Порошенко назвали две разные даты похода в ЕС.

На форуме выступил также Петр Порошенко. Он заявил, что Украина должна стать членом ЕС ради спасения европейской цивилизации.