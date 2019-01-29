Вечером во вторник, 29 января, по улицам Киева пройдет факельное шествие в честь Героев Крут. Из-за этого возможно ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Ограничения планируются с 17:30 до 19:30 вторника, 29 января.

В частности, перекрытие дорожного движения готовы организовать по маршруту: памятник Героям Крут (Львовская площадь) - ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. М. Грушевского - станция метро Арсенальная - аллея Героев Крут - Аскольдова могила.

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