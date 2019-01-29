В КП "Киевский метрополитен" назвали станции, которые больше всего пользовались спросом у пассажиров в 2018 году. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

Уточняется, что самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена, которой в прошлом году воспользовались 204 млн 515 тысяч человек.

"Наиболее загруженной здесь является станция "Лесная" (20 млн 701 тысяч пассажиров). Более 20 млн поездок зафиксированы также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (935,2 тысяч)", - говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" в соцсети.

Следующей по пассажиропотоку является синяя линия - 172 млн 833 тысяч поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (17 млн 114 тысяч лиц). Более 15 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальный пассажиропоток - на станции "Почтовая площадь"(4,7 млн).

Зеленая ветка подземки в 2018 году перевезла - 118 млн 723 тысяч пассажиров. Она - наименее загружена в столичной подземке. Наибольший пассажиропоток зафиксирован на станции "Позняки" - 14 млн 546 тысяч лиц. Меньше всего пассажиров по этой линии на "Красном хуторе" - станцией воспользовались 1,7 млн пассажиров.

К слову, в 2017 году в лидерах на зеленой ветке была "Лукьяновская". В 2018 году она перевезла 14 млн 533 тысяч пассажиров.

В целом в 2018 году подземкой воспользовались более 496 млн человек. Это 15-я часть населения планеты, отмечают в киевском метрополитене.

Фото: facebook.com

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