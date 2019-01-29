Директор "украинского ФБР" Роман Труба заявил, что ни один кандидат в президенты не фигурирует в делах Госбюро расследований. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Ни один кандидат в президенты не фигурирует в уголовных производствах ГБР", - заявил на брифинге. По его словам, есть фактовые дела, в частности касательно злоупотреблений в Минобороны, когда ведомство возглавлял Анатолий Гриценко. Труба также подчеркнул, что фактов давления на ГБР нет.

Напомним, ранее стало известно, что кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах Анатолий Гриценко все же фигурирует в уголовном деле ГБР по ст. 364 ч.1. "Злоупотребление властью или служебным положением". Дело возбуждено по скандальным обвинениям против Гриценко о передаче военного имущества и земли в Конча-Заспе. Уголовное производство расследуют два следователя – Данелян С.С. и Микитюк С.В.

Напомним, глава ГБР Труба уверял также, что не имеет отношения к секс-скандалу в "украинском ФБР".

Ранее стала известна зарплата директора ГБР за последние два месяца.