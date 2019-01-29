Сегодня, 29 января, глава Украины Петр Порошенко объявил о своем выдвижении на второй президентский срок на съезде БПП, закамуфлированном под форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". "Страна" ведет онлайн-трансляцию форума.

Как свидетельствуют снимки с мероприятия, внешний вид Петра Алексеевича по-прежнему оставляет желать лучшего. На фото спереди видны неаккуратные лацканы пиджака, видимо, из-за того, что президент не расстегнул пуговицы, как это необходимо по протоколу. На фото сзади заметна мятая спина пиджака. Вид сбоку тоже не эстетичен.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Скриншоты, фото с Facebook Порошенко

Ранее "Страна" сообщала, что снимок Порошенко в пиджаке, заправленном в брюки удалили с официального сайта президента.

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