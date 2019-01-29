По словам главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, план по урегулированию ситуации на Донбассе, разработанный спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, существенно не отличается от предложений, озвученных ранее украинской стороной. Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, Климкин заявил, что предложение Сайдика не являются принципиально новым планом, скорее, это предложения, "над которыми еще нужно работать".

Кроме того, Павел Климкин заявил, что содержащаяся в плане Сайдика констатация необходимости введения на Донбасс международного компонента - это то, о чем ранее уже говорила украинская сторона.

"По форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент – военный и полицейский, и международная администрация. Это уже хорошо. По содержанию - это пока то же самое. Как говорят: "те же яйца, только в профиль", - сказал глава украинского МИД.

По словам Климкина, украинская сторона хочет, чтобы международный компонент зашел на оккупированную часть Донбасса и подготовил ее к "нормальным, свободным и честным выборам". А в плане Сайдика об этом речь не идет.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что на смену Минским договоренностям придет новый план.

Также мы писали, что близкий к Суркову политолог назвал пустышкой новый план ОБСЕ по Донбассу, который озвучил Сайдик.