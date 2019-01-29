В ходе самовыдвижения Петра Порошенко в президенты Украины подача заявки на членство в ЕС была анонсировала дважды. Первый раз она была указана во вступительном ролике, где планировалась на 2023 год. Через некоторое время в ходе все того же "самовыдвижения" уже сам Порошенко заявил, что "в 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз".

С чем связан такой фактический перенос заявки на год, произошедший в течение одного мероприятия, не сообщается. Порошенко добавил, что Украина уже опережает некоторые страны из Евросоюза в рейтинге Doing Business.



Как сообщала "Страна", в ЕС скептически отнеслись к идее о закреплении евроинтеграции в Конституции. По мнению евродепутата Ребекки Хармс из фракции Зеленых, Украина сейчас нуждается в других "больших" решениях.

Напомним, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Европе нужно десятилетие, чтобы придумать как включить Украину в Евросоюз.