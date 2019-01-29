Эксперты моды заметили новый тренд у знаменитостей: мужчины начали массово надевать портупею в стиле БДСМ с классическими рубашками и костюмами. Об этом пишет Time.

Последним, на ком заметили необычный аксессуар, стал американский актер Майкл Бакари Джордан. На церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) актер пришел в синем костюме и портупее с цветочным принтом французского модного дома Louis Vuitton.

"А почему бы и нет? Я подумал, черт с ней, я просто ее надену", - прокомментировал Джоржан свой выбор.

Сбруей свой наряд дополнил и франко-американский актер Тимоти Шаламе на премии "Золотой глобус" в начале 2019 года. На нем были черные рубашка и брюки, а также расшитая блестками портупея.

Тренд поддержали актер Чедвик Боузман, появившись на церемонии ESPY в монохромной белой одежде и портупее, а также фигурист Адам Риппон, который на премию "Оскар" надел кожаную портупею под пиджак.

Фото: instagram.com

Фото: twitter.com

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