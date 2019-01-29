Во вторник, 29 января, президент Украины Петр Порошенко официально объявил о том, что он будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Это случилось во время форума "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", который проходит в Выставочном центре в Киеве. По словам Порошенко, он будет баллотироваться не от БПП, а в качестве самовыдвиженца.

"Угрозы пророссийского реванша и авторитаризма несовместимы с европейским развитием нашей Украины. Если не отвести эти угрозы, Украина сама упадет в смертоносные объятия РФ. Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями, вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, второй срок ему нужен для того, чтобы сохранить курс на Евросоюз и НАТО, восстановить территориальную целостность Украины, а также "завершить строительство сильного успешного государства".

Напомним, Петр Порошенко повторно баллотируется как самовыдвиженец, а не кандидат от БПП, так как рейтинги партии еще ниже, чем его собственные.

Также мы писали, что журналистов "Страны" не пустили на форум Порошенко, во время которого он объявил о походе на выборы.