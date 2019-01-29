Президент Петр Порошенко, который сегодня объявил о своем выдвижении на второй президентский срок на форуме БПП, во время выступления отпустил несколько намеков своим главным конкурентам по предвыборной гонке - главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко и лидеру "Слуги народа" Владимиру Зеленскому.

Так, Порошенко раскритиковал Юлию Тимошенко за газовый контракт с Россией 2009 года. Напомним, в 2009 году Юлия Тимошенко подписала контракт с Владимиром Путиным по поставкам российского газа в Украину. В этом контракте был прописан принцип "бери или плати", предусматривающий штрафы для Украины в случае недобора российского газа в объеме, указанном в контракте. Этот принцип стал основанием для обращения "Нафтогаза Украины" в Стокгольмский арбитражный суд в 2014 году.

Также Порошенко негативно упомянул инициатора вынесения на референдум предложения Путина по Украины. Президент не называл фамилий, но этим инициатором был Владимир Зеленский.

Мы ведем онлайн-трансляцию форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который является "вывеской" съезда БПП.

Ранее "Страна" сообщала, что на форум Порошенко привели его подросших внуков - Петю-младшего и Лизу.