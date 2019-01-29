Порошенко заявил, что Украина должна стать членом ЕС ради спасения европейской цивилизации
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стоит на защите всей Европы. Это он сказал на форуме "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого объявил о планах баллотироваться на предстоящих выборах.
"Кто-то назвал нас неожиданной нацией. Но еще в 20-30-х годах прошлого столетия украинские интеллектуалы признали, что будущий процесс объединения Европы не будет завершен без вхождения в нее независимого суверенного соборного украинского государства. Россия всегда будет проявлять имперские амбиции и будет хотеть подчинить себе всю Европу. Все больше политиков на Западе понимают, что без членства Украины в ЕС, без членства Украины в НАТО Европа точно будет в опасности. Это не только Украине нужно это членство. Это точно нужно ЕС и НАТО", - заявил он.
Порошенко отметил также, что действительно "защищает страну", а не "играет в оловянных солдатиков", как говорят недоброжелатели.
Как сообщала "Страна", сегодня, 29 января, в Киеве не проходит съезда Блока Петра Порошенко "Солидарность" потому что президент Порошенко будет повторно баллотироваться как самовыдвиженец, а не кандидат от БПП: рейтинги партии еще ниже, чем его собственные.
Также мы писали о том, как мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что вечером 28 января ему позвонил Петр Порошенко с предложением приехать на форум в Киев, он предложение принял и будет на мероприятии.
А вот мэра Киева Виталия Кличко внезапно госпитализировали в Австрии, поэтому Порошенко на форуме он не поддержит.