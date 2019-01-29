Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стоит на защите всей Европы. Это он сказал на форуме "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого объявил о планах баллотироваться на предстоящих выборах.

"Кто-то назвал нас неожиданной нацией. Но еще в 20-30-х годах прошлого столетия украинские интеллектуалы признали, что будущий процесс объединения Европы не будет завершен без вхождения в нее независимого суверенного соборного украинского государства. Россия всегда будет проявлять имперские амбиции и будет хотеть подчинить себе всю Европу. Все больше политиков на Западе понимают, что без членства Украины в ЕС, без членства Украины в НАТО Европа точно будет в опасности. Это не только Украине нужно это членство. Это точно нужно ЕС и НАТО", - заявил он.

Порошенко отметил также, что действительно "защищает страну", а не "играет в оловянных солдатиков", как говорят недоброжелатели.

Как сообщала "Страна", сегодня, 29 января, в Киеве не проходит съезда Блока Петра Порошенко "Солидарность" потому что президент Порошенко будет повторно баллотироваться как самовыдвиженец, а не кандидат от БПП: рейтинги партии еще ниже, чем его собственные.

Также мы писали о том, как мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что вечером 28 января ему позвонил Петр Порошенко с предложением приехать на форум в Киев, он предложение принял и будет на мероприятии.

А вот мэра Киева Виталия Кличко внезапно госпитализировали в Австрии, поэтому Порошенко на форуме он не поддержит.