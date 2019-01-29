Представитель президента Украины в Верховной Раде и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла на форум самовыдвижения Петра Порошенко кандидатом в президенты.

Ее заметили с шикарнейшей сумкой Valentino Rockstud в самом большом размере. Цена аксессуара на официальном сайте - $3295. Фото опубликовано на Facebook-странице журналиста Анны Стешенко. "Эту модель fashion-блогеры часто называют "сумка-мечта". Ещё бы. Для многих простых украинок это не то, что мечта. Это космос", - отметила Стешенко.

Фото: facebook.com/annasteshenko

Как сообщала "Страна", Ирина Луценко пришла в Раду в брендовых красных сапогах за 1400 евро.

Отметим, что из-за стремительно дорожающих лекарств, да еще и нередко сомнительного качества украинцы все чаще закупаются медикаментами в Польше.