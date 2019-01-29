На форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко объявит о том, что будет вновь баллотироваться в президенты, привели его внуков - Петю-младшего и Лизу.

Это дети старшего сына действующего главы государства - Алексея Порошенко и его супруги Юлии, уроженки Санкт-Петербурга и гражданки РФ.

Первыми фото внуков Порошенко опубликовали корреспонденты "Страны" в марте 2017 года. С того времени дети выросли и уже могут присутствовать на подобных мероприятиях.

Также на форуме присутствуют все остальные дети президента, первая леди Марина Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий, глава ПЦУ Епифаний и многие другие.

Как сообщала "Страна", Порошенко будет повторно баллотироваться как самовыдвиженец, а не кандидат от БПП. Подробнее...

Кого съезд выдвинул кандидатом, кто из политик отнес документы в ЦИК, кого зарегистрировали, а кому отказали - следить за статусом желающих стать главой государства можно в постоянно обновляемом материале "Страны".