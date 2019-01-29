Верховный суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску к России экс-главы ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

Решением от 25 января Верховный суд отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму близких к экс-владельцу ПриватБанка (Киев) Игорю Коломойскому лиц.

"Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной республике Крым имущество", – отмечается в официальном сообщении на

Согласно материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно. По определению Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, должны быть выданы исполнительные листы о взыскании с РФ в лице Министерства юстиции в пользу истцов указанных сумм и процентов.

Как сообщала "Страна", суд Швейцарии разрешил украинским компаниям добиваться компенсаций за потерю активов в Крыму.

Напомним также, что раньше российские банки оспорили арест акций в Украине.