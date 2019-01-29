Служба безопасности Украины сообщает о двух попытках спецслужб РФ завербовать военнослужащих Украины, которые имеют доступ к секретной информации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Обе попытки успехом не увенчались. Указанные военнослужащие в момент попытки вербовки находились на территории РФ и аннексированного Крыма. Оба - по личным делам, не имеющим отношения к службе. Украинцы от настойчивых предложений, в том числе, подкрепленных угрозами, сотрудничать с российскими спецслужбами отказались.

Также указанные лица сообщили СБУ о своих контактах с представителями служб страны-агрессора. В Службе безопасности призвали украинцев избегать поездок в РФ, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и в Крым. Также сообщается, что лицо освобождается от ответственности, если не совершил противоправные действия по указанию иностранной страны и добровольно сообщил о своих контактах.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Напомним, СБУ отчиталась, что в Харькове поймала завербованного Россией шпиона.

Также мы писали, что в СБУ заявили, что агенты ФСБ пытались завербовать жен украинских военнослужащих.