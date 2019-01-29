Меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 ноября по 14 декабря 2018 года, наименьшим уровнем доверия среди украинцев пользуются правительство Украины (11%), Верховная Рада (8%) и российские СМИ (4%). Кроме того, уровень доверия к президенту Украины составляет 16%.

При этом по региональному распределению президенту Украины больше всего доверяют в центральном регионе (19%), а меньше всего - в восточном (12%). В то же время, согласно исследованию, уровень доверия Вооруженным силам Украины, по сравнению с 2017 годом, значительно не изменился - 51%. По региональному распределению ВСУ больше всего доверяют в западном регионе (62%), меньше всего - в восточном (28%).

Доверие украинцев к украинским СМИ составляет 31%, Национальной полиции Украины – 29%, а Службе безопасности Украины – 21%.

Отмечается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуются люди, которые живут рядом (68%), волонтеры (63%), церковь (51%) и Вооруженные силы (51%). Церковь остается одним из лидеров доверия украинцев на протяжении всех лет наблюдения. "Однако за последний год уровень доверия упал на 6 процентных пунктов (с 57% до 51%). Больше всего церкви доверяют в западных областях (69%), меньше всего - в центральных (42%)", - сказано в релизе.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился методом личных интервью среди 2034 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Ранее "Страна" сообщала, что президенту Порошенко не доверяют более 80%, а СБУ и полиции - более 60%.

Также мы писали о том, что доверие украинцев к судам после Евромайдана упало на треть.