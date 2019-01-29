Во вторник, 29 января, в Киеве произошел конфликт, в ходе которого разъяренный водитель легковушки брызнул газом в лицо водителя маршрутки, который не пропустил его на дороге. Об этом со ссылкой на полицию Киева пишет УНН.

Инцидент произошел на Южной Борщаговке. Повздорили водитель Mitsubishi и водитель маршрутки №576. Автобус не пропустил легковушку, Mitsubishi заблокировал маршрутку, после чего водитель авто вышел и распылил неизвестный газ в лицо водителю автобуса.

Очевидцы сообщили, что газ распространился по салону автобуса, транспортное средство остановилось, а пассажирам пришлось выйти на улицу. При этом сам водитель маршрутки в полицию не заявлял, а вот две женщины, которые ехали в салоне, все-таки обратились к правоохранителям. Одна из них просто доложила об инциденте, но заявление писать отказалась, а к другой выехал патруль, чтобы принять заявление в письменном виде.

Напомним, вчером 28 января у моста Патона в Киеве грузовик выехал на встречку и раздавил легковушку.

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