Апелляционный суд города Эгио признал бывшего митрополита Калавритского и Эгиалийского Амвросия (Лениса) виновным из-за его критики гомосексуализма. Судом предыдущей инстанции он был оправдан. Об этом сообщает СПЖ.

Судебный процесс инициировали представители партии ЛГБТ, состоящей в альянсе СИРИЗА, которые в марте подали апелляцию против ранее принятого решения об оправдании митрополита Амвросия, выступившего в 2015 году с острой критикой однополых отношений.

Согласно решению Апелляционного суда г. Эгио, 80-летний иерарх Элладской Православной Церкви признан виновным в публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и в неправомерном использовании церковного поста, и приговорен к семи месяцам тюремного заключения с отсрочкой на три года, что позволяет говорить об условности срока.

Сообщается, что обвинение в разжигании ненависти к геям последовало после того, как владыка Амвросий в одной из своих статей раскритиковал парламентские дебаты 2015 года о расширении сожительственных отношений для однополых пар: "Не подходи к ним! Не прислушивайся к ним! Не верь им! Они – проклятые члены общества!" – написал тогда архиерей.

При этом в суде митрополит Амвросий отметил, что данная статья была направлена не против геев, а против греческих политиков, проголосовавших за принятие закона. Суд оставил эти доводы без внимания, как и предложение прокурора вынести обвиняемому оправдательный приговор, поскольку, по его мнению, обнародованные митрополитом слова не могли побудить других людей к радикальным выступлениям.

Как сообщала "Страна", большинство украинцев поддерживают идею принять в стране "закон о запрете пропаганды гомосексуализма".

Отметим, что митрополит Онуфрий призвал отменить ЛГБТ-парад в Киеве.