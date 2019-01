В Лос-Анджелесе 10 февраля состоится 62-я церемония вручения музыкальной премии Grammy Awards. За две недели до церемонии в соцсети попал список музыкантов, которые якобы должны получить награды. Об этом сообщает журнал Billboard.

Согласно этому списку, песней года станет композиция "Shallow" Леди Гаги и Брэдли Купера, лучшей записью - "I Like It" американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би. Награду за лучший альбом, если верить списку, получит американская певица H.E.R., премию за лучший поп-альбом - Тейлор Свифт. В комментарии под роликом было отмечено, что премию также получат Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Beck. Дуэт Chloe x Halle может стать прорывом года.

Так выглядел список, просочившийся в Twitter-аккаунт everyday4you

Впрочем, сами организаторы церемонии назвали этот перечень фейком, пояснив, что до дня вручения премии даже сотрудникам академии не раскрывают информацию о результатах. Компания Deloitte передает имена победителей в запечатанных конвертах.

"Это не фальшивка. Сайт "Грэмми" был взломан ночью. Можете верить или нет. Увидимся через пару недель", - написал пользователь everyday4you. В одном из сообщений он уточнил, что взлом произошел 20 января. Спустя восемь часов после публикации видео аккаунт пользователя был удален.

Другой пользователь Twitter mainpopdata выложил список победителей в других номинациях, ссылаясь на архивную версию сайта премии. На его странице также была доступна видеозапись everyday4you.

Фото: twitter.com/mainpopdata

В списке хакеров эта песня стала лучшей в 2018 году

Ранее стали известны все победители Grammy 2018. Канадский рэпер Дрейк стал претендентом в семи категориях, а певица Леди Гага, рэперша Карди Би и хип-хоп исполнитель Childish Gambino - в пяти.

Напомним, песня британской рок-группы Queen под названием Богемская рапсодия стала самой прослушиваемой композицией XX столетия.