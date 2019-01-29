29 и 30 января Киевскую область и большую часть территории Украины окутает туман. Об этом сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По сообщению Гидрометцентра, в Киевской области и на большей части территории Украины 29 января с удержанием в течение суток 30 января ожидается туман. Видимость 200-250 метров (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. "Укравтодор" призывает водителей быть особенно внимательными на дороге.

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