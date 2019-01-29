В пятницу, 1 февраля, произойдет обновление обеспечения на серверах, которое связано с обработкой DNS-запросов, что может привести к трудностям в работе ресурсов, которые не поддерживают EDNS. Об этом сообщается на сайте DNS flag day.

Отметим, что расширение EDNS0, придуманное около 20 лет назад, позволяет расширить возможности DNS. Например, подтверждать легитимность DNS-сервера, с которого приходит запрос на сайт. На сегодня серверов без поддержки EDNS осталось не более 10%, и именно те ресурсы, которые не работают с этими серверами, пострадают в результате обновления.

Инициировали обновление ключевые DNS-провайдеры, такие как: Google, Cisco, CloudFlare. Их целью является убрать устаревшее оборудование и технологии.

Чтобы узнать, поддерживает ли ваш ресурс EDNS, можно пройти быструю проверку на сайте DNS flag day: в специальное поле необходимо ввести адрес.

Так выглядят результаты для сайтов, которые поддерживают EDNS, и проблем в работе которых не возникнет:

Если же сайт не поддерживает расширение и после обновления его работа будет затруднена, появится такой результат (отметим, что примером выступил сайт министерства молодежи и спорта):

Скриншоты: dnsflagday.net

Напомним, в начале января предвыборный сайт Зеленского перестал работать через минуту после запуска.

Также мы писали, что запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" держится в пятерке самых посещаемых сайтов страны.