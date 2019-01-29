Одновременно с форумом пропрезидентских сил, на котором объявил о своем походе в президенты Петр Порошенко, в Киеве прошел первый съезд "Оппозиционной платформы - За життя". Это объединение части "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко и и партии "За життя" Рабиновича-Медведчука. "Платформа" на этих выборах поддержала кандидатуру Бойко в качестве единого кандидата от юго-востока.

Правда, от этого же политического спектра на выборы идут и другие кандидаты. Близкая к предпринимателю Ринату Ахметову часть "Оппозиционного блока" двигает нардепа Александра Вилкула, а бывший глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев основал свою партию - "Наши" и также баллотируется на этих выборах.

Однако, среди всех трех кандидатов у Бойко наивысший рейтинг. Более того, согласно соцопросам (по которым он имеет более 10 процентов поддержки от определившихся избирателей), он сохраняет шансы выйти во второй тур выборов, обогнав действующего президента Петра Порошенко. Поэтому "Оппозиционная платформа" обвиняет и "ахметовцев", и Вилкула, и Мураева в работе на Банковую с целью размыть голоса избирателей юго-востока дабы действующий президент мог пройти во второй тур.

Мураев и Вилкул, впрочем, отвергают эти обвинения. Но при этом, и против Мураева, и против "ахметовской" части "Оппоблока" Россия ввела санкции, посчитав, что они работают на Порошенко, отбирая голоса у Бойко (подробнее можно прочитать здесь).

Как бы там ни было, но "Оппозиционная платформа За життя" на этих выборах является одним из ключевых игроков, а потому "Страна" послушала трансляцию съезда и выделила основные тезисы выступающих.

1. Вадим Рабинович о фашизме

Первым на мероприятии речь держал нардеп и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, отказавшийся от участия в выборах в пользу Юрия Бойко.

Политик сделал упор на том, что только их политсила может прекратить войну. В принципе, затем этот тезис повторили и другие выступающие. В целом, "Платформа" позиционирует себя как главную партию мира в стране, так как из крупных политических сил только она готова идти на прямые переговоры с Донбассом и Россией и на выполнение политической части Минских соглашений (что откроет дорогу к договоренностям с Москвой и сепаратистами о мирной реинтеграции Донбасса).

"Сегодня не время меряться ничем, сегодня цель одна - вернуть мир в Украину", - заявил Рабинович. Также он прошелся по декоммунизации: "Как такое могло произойти, что в Украину вернулись голод и холод, на ее улицы – фашизм? Как так, что сегодня героями называют не тех, кто защищал ее в Великой Отечественной войне, а те, кто стрелял им в спины?! Мы должны это исправить. Мы - не идеальные, но мы сегодня точно лучшие".

2. Виктор Медведчук об автономном Донбассе

Вторым слово взял глава политсовета "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктор Медведчук. Он обрисовал перспективу "длинной" предвыборной гонки в Украине, которая завершится после парламентских выборов 27 октября.

Он обвинил власть в лишении права русскоязычных украинцев пользоваться родным языком, а также призвал стать на защиту "единственной канонической церкви - Украинской православной церкви, которую возглавляет митрополит Онуфрий".

Медведчук также напомнил о росте тарифов в Украине и предложил инициативу, в рамках которой кандидат в президенты Юрий Бойко и народные депутаты зарегистрировали бы в Верховной Раде законопроект о списании долгов украинцев за услуги ЖКХ.

Медведчук выступил против вступления страны в НАТО и за восстановление полноценных отношений с Россией.

Также Виктор Медведчук описал план мирного урегулирования на Донбассе.

"Надо договариваться в "четырехугольнике" - Киев, Донецк, Луганск и Москва. Наш мирный план предполагает создание Донецкого автономного региона в составе Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые закрепят этот статус", - сказал Медведчук.

Медведчук добавил, что это не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - заявил он.

3. Сергей Левочкин о друзьях и врагах

Третьим выступил народный депутат Сергей Левочкин, который первым делом предложил определиться "кто наши друзья, кто противники и к какой цели мы идем".

"Кто мы? - отвечал на эти вопросы Левочкин. - Мы – крупнейшая оппозиционная партия в стране. Партия, которая способна принести в страну мир, принести эффективное государственное управление и дать результат. Кто наши противники? Наши противники – это те, кто нас боятся. Это действующая власть, это бедность, это война, это разруха. Среди наших нынешних противников есть и наши бывшие союзники. Это те люди, которые, к сожалению, стали сотрудничать с властью. Их действия сегодня, их фейковые проекты направлены только на одно: помочь власти сохраниться в своих кабинетах. Их задача – оттянуть у нас с вами избирателей. Но я убежден, что эту задачу они не решат. Потому что люди знают, кто в стране – настоящая оппозиция".

Очевидно, Левочкин имел ввиду конфликт между частями "Оппозиционного блока" - "ахметовской" и "бойковской". Ранее политик описывал суть произошедшего в партии в своей колонке для СМИ.

В качестве главной задачи "Оппозиционной платформы" Сергей Левочкин определил победу и на президентских, и на парламентских и на местных выборах.

4. Наталья Королевская о грабеже

Затем слово взяла народный депутат Наталья Королевская. Некоторое время после раскола в "Оппоблоке" не было до конца понятно к чьей стороне примкнет этот политик, но сейчас очевидно, что она уже определилась в пользу Юрия Бойко и "Оппозиционной платформы".

"Мы поддерживаем Юрия Бойко - смелого человека, который сможет остановит бизнес на крови, грабеж людей посредством тарифы, отменить псевдореформы, разрушающие медицину и образование, и отдать должное нашим великим ветеранам. Нам, как никогда, нужна одна победа - над бедностью, неадекватностью. Верю в нашу победу, верю в Юрия Бойко", - сказала Королевская.

5. Нестор Шуфрич о банде шакалов

После нее на сцену вышел нардеп Нестор Шуфрич. Политик отметил, что ему не стыдно ни за один день работы с того времени, как "к власти пришла банда шакалов...".

"Такого беспрецедентного грабежа в истории нашей страны еще не было. Также не могу не вспомнить, как на экраны выперся Порошенко и сказал, что "мы в одностороннем порядке прекращаем перемирие", - отметил Шуфрич, упрекнув действующего президента в разжигании войны (видимо, имеется в виду решение Порошенко прервать перемирие с 1 июля 2014 года после чего на Донбассе и начались полномасштабные боевые действия).

6. Юрий Бойко о войне и мире

По итогу съезд принял резолюцию признать ситуацию в стране чрезвычайной, призвать оппозицию к объединению и поддержать на выборах президента Юрия Бойко.

"Юрий Анатольевич победит на этих этих выборах", - сказал Рабинович и пригласил его на сцену. Зал начал скандировать: "Бойко, Бойко".

Вслед за этим выступил сам Юрий Бойко.

"Сегодня одновременно с нами проходит съезд власти. Но на этом наше сходство заканчивается. Потому что мы выступаем за мир, а они - за войну. Они выступают за раскол, а мы - за объедение. Мы выступаем за снижение тарифов, а они вновь хотят их поднять. Мы - созидатели. Мы не делим людей по месту проживания, языку и вероисповеданию", - заявил Бойко.

Бойко сказал, что первое, что он сделает после победы на выборах - пойдет на прямые переговоры для восстановления мира на Донбассе.

Ранее "Страна" отвечала на пять главных вопросов о предвыборной кампании Юрия Бойко. Подробнее - в нашем материале.