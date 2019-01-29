Задержанный накануне в Мариуполе (Донецкая область) во время празднования дня рождения гражданин Грузии, подозреваемый в разбое, грабеже и вымогательстве, арестован на 60 суток без права залога. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Задержанный является представителем вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули". По словам заместителя начальника полиции Донецкой области Артема Кисько, 37-летний мужчина прибыл для установления "преступного порядка".

"Было установлено, что подозреваемый встречался с представителями различных диаспор и озвучивал им свои требования", - отметил полицейский руководитель.

В Украине иностранец уже не впервые. В начале 2018 года он был объявлен в международный розыск за разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) и ограбления с проникновением в жилище, совершенные в Полтавской области.

В декабре прошлого года гражданин Грузии и еще несколько ранее судимых лиц задерживался сотрудниками СБУ и Нацполиции за вымогательство. Злоумышленник был арестован с правом залога в размере 140 тыс грн. Необходимая сумма была внесена и задержанный оказался на свободе.

На этот раз подозреваемый находился в Украине под новым именем. Как выяснилось, у себя на родине человек официально сменил фамилию и отчество и легально въехал в государство. Таким образом он пытался скрыться от правоохранительных органов и избежать ответственности.

Фото: dn.npu.gov.ua

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