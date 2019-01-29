После заявления отца убитой советницы мэра Херсона Виктора Гандзюка о том, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангер и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым, активисты требуют у Петра Порошенко ответить на вопрос, заодно ли он с ними. Об этом сказано в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопросы, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны были быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рыщук? Петр Порошенко, вы с ними? С людьми, которые связаны с убийством Екатерины Гандзюк и очень скоро будут отвечать за это убийство в суде как заказчики?", - сказано в заявлении.

Кроме того, в комментарии к посту активисты отметили, что "приготовиться" стоит Юлии Тимошенко, так как о ней "никто не забыл".

Скриншот, фото: Facebook/ Хто замовив Катю Гандзюк?

Напомним, глава Херсонской области прокомментировал обвинения в гибели Гандзюк. Он заявил, что не причастен к преступлению, а отца экс-советницы мэра используют в политических манипуляциях.

Также мы писали, что после того, как отец погибшей активистки Кати Гандзюк публично обвинил Херсонского губернатора Андрея Гордеева (ставленника БПП) в причастности к убийству дочери, в штабе Петра Порошенко было принято решение запретить ему участвовать в форуме 29 января.