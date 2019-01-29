Лавров заявил, что ЕС должен ввести санкции против Киева из-за Керченского инцидента
По мнению главы МИД РФ, власти ЕС должны ввести санкции в отношении Украины, а не России по инциденту в Керченском проливе. Об этом Лавров заявил во вторник, 29 января, комментируя призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы, передает ТАСС.
Ранее Самуэльсен призвал ЕС ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и удерживания украинских моряков. "Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил он.
Как сообщала "Страна", семьи арестованных в России украинских моряков получили по 100 тысяч гривен. Соответствующее постановление правительство одобрило 5 декабря.
Отметим, что ВВС Украины и моряки провели учения на Азовском море.
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