По мнению главы МИД РФ, власти ЕС должны ввести санкции в отношении Украины, а не России по инциденту в Керченском проливе. Об этом Лавров заявил во вторник, 29 января, комментируя призывы главы МИД Дании Андерса Самуэльсена к новым санкциям против Москвы, передает ТАСС.

Ранее Самуэльсен призвал ЕС ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и удерживания украинских моряков. "Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил он.

Как сообщала "Страна", семьи арестованных в России украинских моряков получили по 100 тысяч гривен. Соответствующее постановление правительство одобрило 5 декабря.

Отметим, что ВВС Украины и моряки провели учения на Азовском море.