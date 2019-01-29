Журналисты проекта "Наші гроші" изучили историю обысков СБУ в украинских IT-компаниях за последние годы, а также провели расследование деятельности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ генерала Александра Климчука. Об этом сообщают "Наші гроші".

Большинство громких обысков последних лет в украинских IT-компаниях не закончились обвинительными приговорами в суде. А отвечающий в СБУ за IT-направление генерал Климчук во время службы в Днепропетровской области был замешан в истории с вымоганием 10 тыс. долл. за закрытие уголовного дела. Также он сумел построить загородный дом, который после перевода в Киев продает за 128 тыс. долл.

Отметим, что жена Климчук Татьяна является руководителем частной IT-школы Smart в Киеве. Именно после прихода Климчука в феврале 2017 года офисы IT-компаний начали "кошмарить" всевозможными проверками и обысками. Он также вел дела блокировки российских соцсетей - Вконтакте и Одноклассники.

Как сообщала "Страна", в прошлом году силовики массово обыскивали IT-компании. В феврале в Киеве СБУ на полдня парализовала работу международной IT-компании

В октябре, сотрудники СБУ и прокуратура Киева провели обыск в украинской IТ и финансовой компании Moneyveo. Были изъяты рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании.

Адвокат украинских IТ-компаний Денис Овчаров раскрыл, как силовики уничтожают перспективный бизнес.