В Ровно на территории рынка "Здолбуновский" в помещении киоска шаурмы взорвалась газовоздушная смесь. Двое людей госпитализированы. Инцидент произошел в результате разгерметизации газового трубопровода, проведенного от газового баллона к станку по запеканию шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

"29 января в 10:27 в Ровно по улице Здолбуновской на территории МЧП "Торговый центр-Д" рынок "Здолбуновский" вследствие разгерметизации газового трубопровода от газового баллона к станку по запеканию шаурмы произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении киоска по продаже шаурмы (металлический, размером 5х3м) и возгорания внутренней отделки киоска на площади один метр квадратный", - говорится в сообщении.

Владелец ларька устанавливается. В результате вспышки травмированы два человека, которых в состоянии средней тяжести госпитализированы в Ровенскую областную клиническую больницу.

Также отмечается, что возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей первичными средствами пожаротушения.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", количество пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек.

Напомним, что стало известно, кто поставлял в Киев курятину для шаурмы, которой отравились почти 100 человек.