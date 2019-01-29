Во вторник, 29 января, журналиста и фотографов "Страны" не пустили на форум Порошенко "От Крут до Брюсселеля. Мы идем своим путем", во время которого, очевидно, действующий глава государства объявит о том, что он баллотируется на предстоящих выборах.

Начало мероприятия в Выставочном центре в Киеве, на которое приглашены министры, народные депутаты и журналисты, запланировано на 14:00. Заявки на аккредитацию для представителей СМИ, по информации, размещенной на сайте президента, принимались до 17:00 28 января. Корреспондент и фотографы "Страны" подали их вовремя. Но уже во вторник, в момент, когда журналистов стали запускать в зал, оказалось, что ни одного сотрудника нашей редакции нет в списках.

Напомним, сегодня в Киеве состоится не съезд Блока Петра Порошенко "Солидарность", а форум, потому как действующий президент Украины Петр Порошенко будет повторно баллотироваться как самовыдвиженец, а не кандидат от БПП: рейтинги партии еще ниже, чем его собственные.

Также мы писали о том, как мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что вечером 28 января ему позвонил Петр Порошенко с предложением приехать на форум в Киев, он предложение принял и будет на мероприятии.

А вот мэра Киева Виталия Кличко внезапно госпитализировали в Австрии, поэтому Порошенко на форуме он не поддержит.

Кроме того, мы писали, что после того, как отец погибшей активистки Кати Гандзюк публично обвинил Херсонского губернатора Андрея Гордеева (ставленника БПП) в причастности к убийству дочери, в штабе Петра Порошенко было принято решение запретить ему участвовать в форуме 29 января.