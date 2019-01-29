Во Львовской области неизвестные совершили нападение на председателя Каменка-Бугского райсуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную полицию.

"Судья 1962 года рожения обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших", - говорится в сообщении.

Утверждается, что по данному факту уже начато уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК Украины).

Напомним, что в Рождество, 7 января, во Львове из-за скандала на почве парковки автомобиля был избит почетный консул Бельгии в Западном регионе Украины Ярослав Гарцула.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киева, у "Арена Сити", толпа избивала лежачего с криками: "Мы чеченцы".