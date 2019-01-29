На предвыборную агитацию действующего президента Украины Петра Порошенко потратят около 6 миллиардов гривен из бюджета. Об этом сообщает программа "Грошi" на YouTube.

Журналисты сообщают, что предвыборный штаб Порошенко тратит около 400 тысяч гривен на работу каждого агитатора. Средства на оплату их труда берутся из государственного бюджета. За весь период избирательной кампании на них потратят около 5 миллиардов гривен. Еще миллиард гривен планируется выделить на монетизацию субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В месяц перед выборами граждане Украины получат их в наличной форме примерно по тысяче гривен на каждого, кому полагается эта льгота. По прогнозам аналитиков, это приведет к инфляции в стране. Журналисты "Грошей" называют это решение прямым подкупом избирателей и утверждают, что Порошенко "любой ценой хочет купить себе выход во второй тур".

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избранный президентом в 2014 году Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок.

Согласно результатам социсследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций, Порошенко делит третье место в рейтинге возможных кандидатов с Юрием Бойко - каждого из них готовы поддержать по 11,9 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко - за нее готовы проголосовать 20,2 процента избирателей, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.

Как сообщала "Страна", под Киевом жителей загоняют принудительно в "партию Порошенко".

Напомним, агитации кандидатов в президенты разрешена с 1 января. До начала предвыборной кампании агитация считалась незаконной.