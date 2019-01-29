В 2019 году Национальное агентство по предупреждению коррупции впервые привлечено к проверки деклараций кандидатов в президенты Украины. По данным НАПК, по состоянию на 29 января было проверено 23 декларации, во всех были допущены ошибки и неточности. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, уже проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Проводится проверка данных, предоставленных Сергеем Тарутой и Владимиром Зеленским, а также Инны Богословской. На проверку декларации НАПК дается три дня. Дня нее используется информация, имеющаяся в самом агентстве и в десяти базах данных.

По информации НАПК, ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях. Уточнения и поправки после проверки в свои документы внесли Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк.

Чаще всего ошибки заключаются в том, что кандидаты не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, отмечают транспортные средства, которые отсутствуют в реестрах, или не указывают их идентификационные номера. Кроме того, зачастую они не указывают свои корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но еще не прекращены, или не указывают юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых они являются.

Напомним, в НАПК определились, как следить за деньгами кандидатов в президенты и их избирательных фондов.

Также мы писали, что в НАПК заподозрили в махинациях "Свободу" и еще 12 партий.