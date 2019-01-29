Главной футбольной новостью, которая взорвала это зимнее межсезонье, стал трансфер защитника донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит. Причем, банальный казалось бы переход, проходил по сценарию шпионского романа: вначале слухи, потом их опровержения-подтверждения, шторм в соцсетях, прокол на сборах с номером Ракицкого, молчание Шахтера до последнего ( а паузу в клубе умеют талантливо держать до последнего - Прим.Ред.) и наконец официальное заявление двух клубов в понедельник, 28 января.

Итак, свершилось... Ракицкий уже не "черно-оранжевый горняк", а "сине-бело-голубой зенитчик".

Дежурные слова: Лев Ракицкий очень рад оказаться в Зените

Сразу же после официальной фотосессии последовало и первое интервью Ракицкого пресс-службе Зенита, которого так ждали ошарашенные болельщики. Причем судя по свитеру на первом фото из Питера, все происходило настолько быстро, что Ярослав даже не успел привести себя как следует в порядок после перелета из Дохи.

Фото: fc-zenit.ru

"Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из Шахтера, в другую топ-команду - Зенит. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала", - произнес Ракицкий правильные слова.

Также он признался, что принять решение о переходе ему помогли Анатолий Тимощук (экс-игрок сборной Украины, Шахтера и Баварии, сейчас работает в тренерском штабе питерцев - Прим.Ред.) и Мирча Луческу, экс-наставник "горняков".

Некоторым сюрпризом стало признание Ракицкого в том, что в Питере вот уже 20 лет живет его родной отец и он постоянно летал к нему в гости.

Не смогли в пресс-службе и пройти мимо татуировки Ракицкого.

- У вас на плече татуировка в виде льва, это символ Зенита. Что этот символ значит для вас?



- Это мой знак Зодиака, - коротко ответил футболист.



Пока Ярослав делал первые заявления в качестве игрока Зенита, Шахтер вдогонку отправил ему благодарность, опубликовав в Twitter его трофеи.





Фото: twitter.com/FCShakhtar

Буря и проклятия в интернете

Вполне естественно, что сразу же после официального объявления о переходе в сети разразился не просто шторм, а шторм десятилетия. Ракицкому сразу же припомнили, что он и гимн Украины не поет на матчах сборной, и руку к сердцу не прикладывает, и как такое вообще могло произойти, когда Украина воюет с Россией, и прочая, прочая, прочая. Не обошлось и без обвинений в предательстве, конечно.

Вот что, к примеру писали пользователи в обсуждении новости о трансфере на портале Ua.tribuna.

Скриншоты: ua.tribuna.com



А пользователь сети Виктория Куранова в своем Facebook сделала мини-подборку, как СМИ России отражают реакцию украинских болельщиков.

Фото: facebook.com

Естественно, в рунете, настроения были противоположными, в основном пользователи, высказывали чисто спортивные комментарии, сомневаясь в целесообразности для Зенита многомиллионной сделки по 29-летнему игроку.

Cкриншот: sports.ru

Большая группа российских пользователей сети выражала недоумение как украинцы могут желать несчастий и проклятий игроку своей же национальной сборной.

Скриншоты: ua.tribuna.com

Оптическая провокация от ультрас Шахтера

Но самым креативным "спасибо за все" для Ракицкого стала акция ультрас донецкого Шахтера.

Вчера, 28 января, в своем Twitter они поблагодарили Ярослава Ракицкого за помощь украинской армии.

"Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи", - написали ультрас!", - написали ультрас.

Расчет здесь очень прост: фанаты рассчитывали создать проблемы футболисту и привлечь к нему внимание ФСБ России. Наивно конечно, но все-таки попытка была бы засчитана, если бы в дело не вмешались некие силы, против которых у радикальных фанатов Шахтера нет аргументов.

Фото: Twitter

Сегодня, 29 января, это сообщение было удалено из аккаунта ультрас в Twitter.

Реакция из Донецка

Ветеран Шахтера Игорь Петров, который сейчас возглавляет федерацию футбола так называемой "ДНР", считает поступок Ракицкого правильным и заявил, что Ярослава уважают за поддержку дончан.

"У нас люди его уважают за то, что он поддерживал Донбасс. И не стеснялся об этом говорить как раз в СМИ. Не боялся высказывать свою точку зрения", - заявил Игорь Петров в интервью для СЭ.

Что касается чисто спортивной составляющей, то Игорь Петров считает, что Зенит угадал со сделкой.

"Это защитник без спадов. Так что Зенит приобретает сильного игрока. Он вообще-то постоянно выступал в Шахтере в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а также за сборную Украины.

Многие отказываются уходить в российские клубы. А вот он - наоборот. Человек с характером, со своими принципами, взглядами. В общем, не шарахается из стороны в сторону. Радует, что идет своей дорогой.

Позовут ли его теперь в сборную Украины? Этого я сказать не могу. Политика очень далеко зашла в спорт. Просто недопустимо! Федерации футбола Украины накладывает санкции на молодых футболистов, которые участвуют в чемпионате Донбасса. Что за безобразие вообще творится? Людям нельзя в футбол что ли играть в Донецке?! Надо отделять спорт и политику. Иначе так и заблудиться недолго.

Скорее всего, сверху попросят, чтобы его не звали в сборную. А там посмотрим, как решит Федерация футбола. На Украине часть людей поддерживает Ярослава, другие - как-то осуждают. Но мы ведь опять же почему-то судим не по спортивным моментам. Кто-то недоволен, что он гимн не поет и так далее… А вы его судите по игре. Он помогает сборной или нет? А то все опять сводится к политике", - сказал Петров.

Ну и немного чисто о футболе

Шахтер получит от трансфера Ракицкого в общей сложности вместе с бонусами 12 миллионов евро. Это очень и очень приличная сумма, учитывая возраст игрока. Контракт украинского легионера с Питером рассчитан на 3,5 года. Его годовая зарплата, по неподтвержденным данным, составит 2,5 миллиона евро в год.

Итак, если Шахтер совершил очень выгодную сделку, то в чем же тогда интерес Зенита?

Об этом главный тренер Питера Сергей Семак подробно рассказал пресс-службе клуба.

- Что вы думаете о переходе центрального защитника Шахтера?

- Я думаю, на протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл "правоногий" игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.

- То, что смущает в нем всех - его возраст, 29 лет. Как вы к этому относитесь?

- Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного - очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки.

- Переход из чемпионата Украины в РПЛ позволит свести к минимуму проблемы с адаптацией?

- Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет.

- Десять дней на то, чтобы вписать его в игровую схему к матчам с Фенербахче в Лиге Европы - реальный срок?

- Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно, и найти вещи, над которыми нам нужно работать.

Главный вопрос: вызовет ли Шевченко Ракицкого в сборную

В этом году сборная Украины имеет отличные шансы пробиться на Евро-2020, попасть на который это мечта любого футболиста. А для Ярослава Ракицкого это был бы последний шанс выступить на грандиозном футбольном шоу. Шанс который, скорее всего окажется нереализованным. Перед ним могут запросто опустить шлагбаум в сборную.

Поэтому трансфер добавил головной боли главному тренеру "желто-синих" Андрею Шевченко. Ведь не секрет, что решение вызывать или нет Ракицкого в сборную, будет принимать не только он и ФФУ, но и люди в более высоких кабинетах.

Хотя в ФФУ уже утверждают, что это всецело прегогатива и компетенция Андрея Шевченко. Член исполкома ФФУ Сергей Макаров заявил об этом в комментарии для ТАСС.



"Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.

Переход в Зенит - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики", - заявил Макаров.