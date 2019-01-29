Суд решил не предоставлять СБУ доступ к документам о заказчике наружной рекламы, направленной против экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, так как счел, что следствие не доказало существование обоснованного подозрения о совершении уголовного преступления. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишут "Украинские Новости".

Отмечается, что уголовное производство по ч.1 ст. 344 (вмешательство в деятельность госчиновника) УК было открыто Нацполицией на основании обращения двух депутатов Верховной Рады, которые считают, что в отношении Яценюка было совершено преступление, а именно препятствование выполнению им служебных обязанностей путем распространения в СМИ ложных сведений о последнем, подкупа граждан и проведения проплаченных митингов с требованием его отставки.

СБУ расследовала дело с мая 2018 года. Следователи установили, что с 27 февраля 2014 по 14 апреля 2016 года в Киеве и Киевской области были размещены сити-лайты с лозунгами: "Беги, кролик, беги с 11.12.2015", "Сеня, давай, до свидания с 11.12.2015", "Последнее слово кролика 16 февраля", "Белый кролик побежал". Рекламные площади принадлежали ООО "Октагон-Аутдор".

Чтобы узнать, кто заказал размещение наружной рекламы, сотрудники СБУ в декабре 2018 года обратились в суд с требованием предоставить им доступ к первичным финансово-хозяйственным документам, договорам, актам приемки выполненных работ, платежным поручениям, квитанциям о получении денежных средств по факту размещения указанных сити-лайтов.

Однако суд отказал СБУ в ходатайстве. По его мнению, следователи не доказали должным образом существование обоснованного подозрения о совершении уголовного преступления. Кроме того, согласно решению суда, следователем не было также обосновано значение вещей и документов для установления объективных обстоятельств в уголовном производстве и возможность использования их в качестве доказательств.

Напомним, в книге "Петр Пятый" эмигрировавший из Украины нардеп Александр Онищенко сообщил, что Порошенко возложил на него обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка, которой нардеп, по его словам, занимался почти год. В том числе, в тот период была организована кампания билбордов "Беги, кролик, беги!".

По этому поводу в июне 2018 года Печерский райсуд Киева назначил семантико-текстуальную экспертизу книги, написанной народным депутатом Александром Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".