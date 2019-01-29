Украина оказалась на 116 строчке глобального рейтинга безопасности стран по версии американского издания Global Finance. Всего в исследовании приняли участие 128 государств. Об этом сообщает ubr.ua со ссылкой на рейтинг.

По соседству с нашей Украиной расположились Бурунди, Гондурас, Конго и даже Венесуэла, в которой полыхает глубокий политический кризис, а на улицах городов погибло как минимум 29 человек. Причина низкой позиции, - состояние украинской экономики и конфликт на Донбассе. Global Finance сформировало рейтинг, основываясь на качестве жизни, образования и медицины. Аналитики также учли уровень преступности и оценили сугубо географические риски – вероятность стихийных бедствий и природных катаклизмов.

К примеру, США оказались ровно посередине списка – на 65 месте. Из-за угрозы разгула стихии и насилия. Лучше всего с безопасностью дела обстоят в Европе. Первая шестерка состоит из Исландии, Швейцарии, Финляндии, Португалии, Австрии и Норвегии. В десятке также Катар, Сингапур, Канада и Дания. Россия также оказалась на самом дне рейтинга - ей социологи присудили 108 место.

Напомним, Украина оказалась на одном уровне с Индией в рейтинге безопасности для туристов по версии Forbes.

Как сообщала "Страна", в сфере защиты прав человека Украина движется назад. Киев упал в рейтинге Human Rights Watch из-за ущемления свободы слова и атак на активистов.

Также стало известно, что наша страна заняла первое место по площади полей на интерактивной карте Европы.