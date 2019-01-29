Глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев отрицает свою причастность к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, из-за которого она скончалась. Таким образом чиновник ответил на заявление отца активистки Виктора Гандзюка о том, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя Гордеева Евгения Рищука (БПП).

Гордеев написал на своей странице в Facebook, что понимает эмоции отца Екатерины Гандзюк, который потерял единственную дочь и теперь добивается справедливости.

"Однако в поисках справедливости важно не задевать невинных людей, смешивая всех в кучу. Как бы это ни было трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", – написал глава Херсонской ОГА.

"Анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", - заявил он.

Гордеев заверил, что дело будет доведено до конца. "Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным", - добавил он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Найем подал жалобу на судью, которая не обязала ГБР открыть дело против Луценко за Гандзюк.

Также мы сообщали, что в СБУ объявили в розыск подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк.