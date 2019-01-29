Сегодня, 29 января, Петр Порошенко объявит о своем выдвижении на второй президентский срок. Это произойдет на съезде БПП, закамуфлированном под форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

На Банковой хотят отстраниться от Блока Петра Порошенко, который имеет провальные рейтинги. Поэтому президент пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Формально мероприятие посвящено годовщине событий столетней давности под Крутами. На деле студенты, погибшие под Крутами, станут декорацией к походу Порошенко на выборы.

Похожий кульбит уже делала несколько дней назад Юлия Тимошенко, которая провела партийный съезд на столетие "Злуки". Теперь на фоне исторических событий пиарится президент.

Интересно, что и Злука, и Круты - это истории украинского поражения. После Злуки был взят Киев, а студенты, которых бросили защищать столицу годом ранее, погибли, не задержав продвижение красных.

Однако нехороший символизм топовых кандидатов не пугает. Посмотрим, поможет ли он им победить. "Страна" следит за выдвижением Петра Порошенко.

13:57 Вокруг МВЦ начинают перекрывать дороги. Порошенко едет.

Фото - Изым Каумбаев, Аркадий Манн, "Страна"

13:55 На форуме должен будет выступить спикер парламента Андрей Парубий. Для него заготовлен плакат.

13:52 В зале приготовлено место для премьера Владимира Гройсмана. Слухи о том, что президент и премьер зарыли топор войны подтверждаются.

Фото - Евгений Куксин

13:45 Круассаны, канапе, пирожки. Меню от президента.

13:42 "На форуме Порошенко Епифаний как супер-звезда. Уже 20 минут в зал не может зайти, фоткаются и фоткаются", - пишет в Facebook активист Роман Кравец.

13:33 В Сети обсуждают лозунг съезда "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Порошенко дал понять, куда он собирается переехать после президентских выборов и где "его Ростов". Лозунг "Мы идем своим путем ... В Брюссель" - более чем красноречивое. И упоминание о Крутах, которые являются не только символом героизма студентов, но и символом подлости и безголовости тогдашнего руководства государства, очень уместна.

Петр Порошенко: из Крут в Брюссель!", - пишет политолог Константин Бондаренко.

13:28 "Журналистов и фотокора Страны не пустили на сказку "О богатыре Петре".

"Нет в списке". Кто вычеркнул?

Вот глупые: теперь этим журналистам станет еще интереснее и они проникнутся драматизмом происходящего по полной, а фотокор реализует себя, рассказывая нам про подробности содержания и настроения", - пишет в Facebook журналистка Елена Скидан.

13:21 В Сети называют съезд "Петя-пати".

13:15 Зал МВЦ пока полупустой.

13:10 Рядом с Международным выставочным центром, где скоро появится президент, зажгли файеры и развернули плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Также там есть плакаты с именами тех, кого активисты считают заказчиками преступления. Все - члены БПП.

13:00 Журналиста и фотографа "Страны" не пустили на форум Порошенко. "Нет в списках". Несмотря на то, что мы аккредитовались в установленном порядке. "Нечувана свобода слова".

Петр Алексеевич пока что единственный из кандидатов, который начал выдвижение с недопуска журналистов.

12:57 Администрация президента поделилась рекламным постером события.

12:55 Несколько слов о гостях съезда. Там не будет Виталия Кличко - он попал в больницу в Швейцарии, когда ездил на экономический форум в Давос. Слухи о том, что мэр Киева не хочет поддерживать гаранта, таким образом косвенно подтвердились.

Также непонятно, будет ли на мероприяти губернатор Херсонщины Алексей Гордеев. По информации "Страны", после того, как отец активистки Кати Гандзюк обвинил Гордеева в убийстве дочери, Порошенко якобы распорядился на съезд его не звать. Чем вызвал неудовольствие во фракции БПП.

Скоро увидим, правда ли это.

Также стало известно, что мэра Днепра Бориса Филатова на выдвижение президента вызвали в приказном порядке.

12:45 "Гражданских - отсечь". В Сети появился ролик, где Порошенко в Белой Церкви командует, как формировать колонну, в которой он будет идти.

12:32 Перед походом на съезд Порошенко с Мариной почтили память студентов, погибших на станции Круты, которых туда бросило правительство УНР. Оно выставило 400 молодых, необстрелянных юнкеров против 3000-го отряда с артиллерией и бронепоездом.

12:20 Блогер Анатолий Шарий объявил, что зашлет на форум 14 своих "агентов", которые пронесут на мероприятие плакаты, обернутые вокруг тела под одеждой.

Планируется, что они начнут доставать эти плакаты в разное время, "рандомно". Поэтому, предупреждает Шарий, зрительский зал организаторы могут затемнить.

12:02 Обсуждать съезд в Сети начали задолго до его начала.

"Съезд имени Петра Алексеевича отличается от остальных тем, что над ним начали ржать ещё до его начала. Невероятно авторитетный и уважаемый кандидат", - пишет блогер Макс Бужанский.