Конец января в Украине выдастся теплым и туманным, морозы и снегопады в ближайшие дни отступят. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в стране будет пасмурно и довольно тепло. В среду, 30 января, в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1...+5 градусов, на юге: +4...+9 градусов, в Крыму до +14 градусов. Прохладнее будет на западе Украины: ночью -1...-3 градуса, днем от -2 до +2 градусов.

По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, лишь на юго-востоке атмосфера удержится от существенных осадков. Кроме того, оттепель будет способствовать таянию снега, а также сосулек. На дорогах будут образовываться ледяные лужи и снежная каша - стоит быть осторожными.

В Киеве среда будет теплой: +2...+4 градуса. В столицебудут идти дождь и мокрый снег, кроме того, будет туманно, поэтому необходимо соблюдать осторожность на дорогах.

"Такая погода завершит январь и начнет февраль. Затянутое облаками небо будет будить элегическое настроение, клонить голову на клавиатуру, способствовать чтению мрачных стихов и ворчанию - не поддавайтесь! Это же первые репетиции весны", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц зимы.

Также мы писали, что сегодня в Украине потеплеет и пройдут дожди со снегом. В Харькове ожидаются ночные морозы, а в Одессу придет весна.