В СБУ закрыли уголовное производство против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования закрыто.

Об этом со ссылкой на официальный ответ Генпрокуратуры пишет "Украинская правда".

Производство по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли в конце прошлого месяца, 29 декабря 2018 года.

Дело закрыли в виду "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

Скриншот: pravda.com.ua

Напомним, в марте 2018 года выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка".

В апреле 2018 года генпрокурор Луценко заявил, что вопрос об обращении в суд за разрешением на прослушку главы САП Назара Холодницкого возник во время расследования уголовного производства по мошенничеству.

В мае того же года Печерский районный суд Киева обязал ГПУ начать уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника, который организовал прослушивание руководителя САП Назара Холодницкого по ходатайству ГПУ.

Кроме того, в сентябре у Холодницкого снова нашли прослушку. Назар Холодницкий намекнул, что за этим может стоять НАБУ.