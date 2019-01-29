В Киеве при получении взятки задержан чиновник "Укрзализныци". Об этом сообщает столичная пррокуратура на своей странице в соцсети. Задержание произошло в понедельник, 28 января в одном из киевских ресторанов. Наручники защелкнулись на руках должностного лица филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця". Задержан и посредник.

Как выяснилось ходе следствия, чиновник требовал от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

"В ходе документирования преступления чиновника, а также лицо, привлеченное им в качестве посредника, задержали в одном из столичных ресторанов при получении первой части неправомерной выгоды", - сообщили в прокуратуре.

Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает от двух до 12 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

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