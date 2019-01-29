На украино-польской границе взорвался грузовик, водитель в реанимации. Фото
В понедельник, 28 января, в селе Краковец, недалеко от украино-польской границы, произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Инцидент случился около 16:46. В грузовике "Scania", который находился на улице Вербицкого, 15 взорвался газовый баллон. Информация об этом тут же поступила спасателям, которые прибыли на место происшествия.
По данным ГСЧС, в результате инцидента пострадал 54-летний водитель грузовика. Он получил ожоги лица и головы, его отправили в реанимацию Яроровской ЦРБ. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.
Фото: lv.dsns.gov.ua
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