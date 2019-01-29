Два человека погибли и двое тяжело травмированы в результате масштабного ДТП, которое произошло во вторник, 29 января, на 58 км трассы Одесса - Киев, в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница. Здесь, около 01:40 произошло столкновение трех транспортных средств: легковушки и двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в соцсети.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком "ДАФ", а после этого произошло столкновение еще и с грузовым автомобилем Mercedes, которым управлял гражданин другого государства.

"В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легковой машины погибли на месте аварии, еще один пассажир получил травму головы. Водитель-иностранец автомобиля "Mercedes" с телесными повреждениями доставлен в больницу", - сообщили правоохранители.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Они выясняли все обстоятельства ДТП, устанавливали данные потерпевших и провели опрос свидетелей.

Фото: facebook.com

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