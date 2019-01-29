Денис Чуприков, которого подозревают в дерзком похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, признался, что это он украл картину, а на преступление его толкнули долги. Об этом пишет "Коммерсантъ".

При этом, по словам мужчины, похищение он совершил спонтанно. Также 32-летний мужчина рассказал, что после того, как вынес картину, он спрятал ее в подвале коттеджа, где он работает на стройке - там он отвечал за подведение инженерных коммуникаций. Правоохранителям удалось найти полотно Куинджи именно в указанном коттедже.

Сейчас полицейские проверяют, действовал ли Чуприков один, либо же похищение ему просто заказали.

Отметим, что ранее задержанный Чуприков в краже не признавался, утверждая, что он - законопослушный гражданин России.

Также мы подробно описывали, как из Третьяковки воровали легендарную картину об Ай-Петри.