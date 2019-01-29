Экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская пришла в Центральную избирательную комиссию с черным пакетом, в котором принесла необходимый взнос для участия в президентских выборах - 2,5 миллиона гривен наличными.

Соответствующее видео Богословская опубликовала у себя в Instagram в Stories. Его тут же подхватили пользователи и разместили в других соцсетях.

На видео запечатлена сидящая на стуле Инна Богословсая с лежащим возле нее большим черным пакетом с пачками денег. Политик развязывает пакет и демонстрирует на камеру тугие пачки наличных.

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", - прокомментировала процесс она.

После этого Богословская начинает передавать пачки денег в кассу.

Напомним, что 25 января Инна Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины. В течение пяти дней комиссия должна зарегистрировать ее или отказать.

Ранее "Страна" писала о том, что Богословская пыталась дать оплеуху Червоненко во время прямого эфира.

Также мы сообщали, что журналист Дмитрий Василец запустил проект по предотвращению фальсификаций на выборах заграницей.