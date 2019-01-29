В России разгорелся мощный скандал вокруг высокопоставленного госчиновника - заместителя главы компании "Росгеология" Руслана Горринга. Все дело в том, что в сеть попало видео, как он играет в шутерскую онлайн-игру (в описании к записи - в рабочее время) и попутно рассказывает, как принуждал к сексу своих сотрудниц, а также унижал их. После того, как информация попала в СМИ, его уволили.

Отмечается, что видео - это запись онлайн-трансляции, которую Горринг вел на видеостриминговом сервисе Twitch, который посвящен компьютерным играм. Сам экс-чиновник играет в многопользовательскую игру PUBG. Во время игры Руслан Горринг активно использует нецензурную брань, оскорбляет своих противников в игре, угрожая им физической расправой.

Однако внимание зрителей привлекло в основном то, что уже экс-заместитель главы "Росгеологии" признается в том, что "рос среди урок", а также он заставляет свою подчиненную, которая находится рядом (что и указывает на то, что все это происходит в рабочее время), рассказать, как он уволил ее за не понравившиеся места в самолете, а потом "помиловал".

Также Горринг рассказал, что принуждал к сексу сразу четырех своих сотрудниц. Кроме того, экс-чиновник хвастается грядущей встречей с главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном.

После разразившегося скандала пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова сообщила, что 29 января глава министерства Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы "Росгеологии" Руслана Горринга после скандального видео в интернете. Главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.

Внимание, присутствует ненормативная лексика, видео 18+

Видео 18+: YouTube/ Gray Cat

Напомним, Парижская опера уволила украинского танцора Полунина из-за его призыва похудеть "жирным людям".

Также мы писали, что лучший журналист Германии со скандалом уволен из Der Spiegel за то, что он выдумывал статьи.

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