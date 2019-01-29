В Днепре 15-летняя девочка выпала с общего балкона 11 этажа. Трагедия произошла 28 января около 21:35 в многоэтажке на улице Рабочей. От полученных травм подросток скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор".

Правоохранители рассматривают несколько причин случившегося: как самоубийство, так и несчастный случай. По предварительной информации, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон. На месте работает следственно-оперативная группа. В подъезде недалеко от общего балкона 11 этажа полицейские нашли курточку погибшей. По данным полиции, в момент трагедии она находилась на этаже одна.

Фото: facebook.com

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