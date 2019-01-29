Вечером в понедельник, 28 января, на Набережном шоссе в Киеве произошла масштабная авария: МАЗ въехал в Nissan и фактически раздавил его. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 19:50 в районе моста Патона. Водитель грузовика МАЗ не справился с управлением, снес разделительное ограждение, выехал на встречку и врезался в Nissan Qashqai. Скорость грузовика была слишком велика, поэтому авто не успело остановиться.

За рулем легковушки была девушка. По предварительной информации, в результате ДТП она повредила руку. Водитель МАЗа не пострадал. Правоохранители устанавливали детали инцидента, девушку увезли в больницу. Набережное шоссе некоторое время стояло в пробке.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, опубликовано видео момента ДТП на пересечении Отрадного и Гарматной в Киеве.

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